Später bestellen und früher mit der Arbeit fertig werden

Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher Vertrieb & Marketing, über das jüngste Angebot der Frauenthal Handel Gruppe: „Wir sind stolz auf das neue Service, das wir unseren Kunden in ganz Österreich von Montag bis Freitag in gleicher Form anbieten. Zusätzlich haben wir für den Großraum Oberösterreich die Möglichkeit geschaffen, auch am Samstag bestellen zu können. Lagerware stellen wir bereits am nächsten Werktag zu. Längere Bestellannahmezeiten bedeuten für unsere Kunden mehr Flexibilität weit über die üblichen Öffnungszeiten hinaus. Die Arbeitstage der Installateure und Elektriker dauern immer länger. Daraus entsteht das Grundbedürfnis, Ware immer später zu bestellen und immer früher zu erhalten. Wir erfüllen mit den neuen Bestellannahmezeiten kombiniert mit über 50.000 lagermäßig geführten Artikeln dieses Anliegen einzigartig. Damit unterstützen wir unsere Kunden in ihrem Arbeitsalltag – vom Neusiedler See bis zum Bodensee – und machen sie ein Stück erfolgreicher!“