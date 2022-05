Stilvoll & vor allem sicher unterwegs im Berufsalltag

In der eigenen Entwicklungsabteilung für Berufs- und Schutzkleidung werden in Zusammenarbeit mit Gewebeherstellern und Forschungsinstituten neue Kollektionen entworfen und bestehende Kleidung weiterentwickelt. Im hauseigenen Technikum und in zertifizierten Instituten sollen im Rahmen von Testverfahren die Belastbarkeit und Haltbarkeit von Berufskleidung überprüft werden. Ein verbessertes und langlebigeres Gewebe mit zusätzlichen Schutzfunktionen wie Antistatik, Schweiß- oder Chemikalienschutz gelten als Outcome.



Bei der Herstellung einer neuen Berufskleidungskollektion wird das Gewebe zunächst im Mewa Technikum in Wiesbaden überprüft. Eine vorausgehende 30-malige Wäsche in Kombination beispielsweise mit einer Testung auf Reißfestigkeit, Farbechtheit und Abrieb kennzeichnet dabei solch eine Überprüfung.

Der technische Geschäftsführer bei Mewa Österreich, Stefan Janzen, erklärt: