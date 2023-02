Der B2B-Fachgroßhändler IPK Knippel konnte nach einem hervorragenden Jahr 2020 auch im Jahr 2021 stückzahl- und umsatzmäßig nochmals kräftig zulegen und ist dadurch eigenen Angaben zufolge nun die unumstrittene Nummer 1, wenn es um Klimageräte und Wärmepumpen von LG in Österreich geht. „Vor sechs Jahren startete unsere Zusammenarbeit mit LG ‑ was wir gemeinsam in den Jahren geschafft haben, ist kaum zu glauben“, freut sich Ing. Oliver Knippel.



Im Jahr 2015 (dem Kooperationsstart LG-IPK) wurden die Wärmepumpen von LG am österreichischen Markt noch nicht so forciert und waren damals noch nicht so wettbewerbsstark wie heute. LG hat damals aber das Potenzial einer Zusammenarbeit erkannt und gemeinsam über Jahre hinweg ein Top-Produkt entwickelt, das nun mit der Luft-/Wasser-Wärmepumpe Therma V S nochmals einen neuen Qualitäts- und Effizienz-Höhepunkt erreicht hat.