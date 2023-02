Die ISO 20471 definiert Anforderungen im Detail an Kleidung für Menschen, die bei ihrer Arbeit in puncto Sichtbarkeit und Erkennbarkeit einem hohen Risiko ausgesetzt sind, z.B. bei Straßenarbeiten, der Müllabfuhr, Rettungseinsätzen oder an Eisenbahngeleisen. Das Tragen von Warnschutzkleidung nach ISO 20471 ist für sie verpflichtend. „Zu den dort definierten Kriterien gehören die 360 Grad-Erkennbarkeit und die Definition von Retroreflektion in Qualität und Quantität, die zurückkommt. Dafür sorgen u. a. die Reflexstreifen“, sagt Bernd Feketeföldi und spricht ein Folgeproblem an: „Bei schwerer körperlicher Arbeit wird die Kleidung stark beansprucht und auch verschmutzt. Das kann bedeuten: Ich bin nicht mehr sichtbar.“