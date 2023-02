Bei den CO2-Emissionen ist die Bilanz ebenfalls eindeutig: Bei MEWATEX sind es 11,9 kg CO2/kg Schmutz, bei Wischtüchern aus 100% Zellulose sind es 33,3 kg CO2/kg Schmutz (also 2,7-mal so viel), bei den Mischfaser-Tüchern 61,6 kg CO2/kg Schmutz (5,2-mal so viel).