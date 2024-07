Als Kältemittel nutzt die Q-ton R744 bzw. Kohlenstoffdioxid (CO 2 ), das mit einem GWP-Wert (Global Warming Potential) von 1 sowie einen ODP-Wert (Ozone Depletion Potential) von 0 besonders klimaverträglich ist.

Die neuen MHI Q-ton-Wärmepumpen (Infos dazu bei STULZ Austria bzw. bei S-Klima) verfügen über einen zweistufigen Verdichter mit optimierter CO 2 -Kältemittelgas-Einspritzung. Selbst bei Außentemperaturen von bis zu -25° C erreicht die Q-ton daher Warmwassertemperaturen bis +90° C. Im Raumheizungsbetrieb arbeitet die Q-ton als Niedertemperatur-Wärmepumpe und eignet sich besonders für Flächenheizungen (oder Niedertemperatur-Heizkörper) bis 45° C. Eine externe elektrische Zusatzheizung wird dabei nicht benötigt. Zudem bleibt die volle Leistungskapazität bei Umgebungstemperaturen von bis zu -7° C erhalten.

Zu den neuen Funktionen gehören ein Silent Mode, die Spreizung im Raumheizungsbetrieb bis zu 40 K sowie eine intelligente Rücklaufsteuerung. Die Geräte sind mit einer neuen Wasserpumpe ausgestattet und die Anti-Legionellensteuerung lässt sich über die Fernbedienung einstellen.