„Wir haben in Österreich die besten Solarwärme-Unternehmen der Welt, über 90 Prozent der Produktion geht in den Export“, wie Roger Hackstock betont.

Erst kürzlich hat der Verband Austria Solar 11 Anbieter von Solarwärme-Anlagen mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet, das den Kunden Vorteile und Sicherheit bietet

Eine sichere Energieversorgung gelingt am besten mit Technologien, bei denen nicht auf Bauteile aus China gewartet werden muss. Bei Solarwärme bleiben 75 % der Wertschöpfung im Land, was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hilft das Wachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern. „Wir brauchen mehr Unabhängigkeit und Preisstabilität bei der Energieversorgung, in beiden Fällen ist Solarwärme die beste Wahl, wenn es um Wärme geht“, so Roger Hackstock.



