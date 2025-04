Das Austria Solar Gütesiegel ist in ganz Österreich (außer Vorarlberg) eine Fördervoraussetzung für die Landesförderung. Darüber hinaus empfiehlt das Klimaministerium das Gütesiegel bei öffentlichen und privaten Ausschreibungen für Wohngebäude. „Das Gütesiegel bietet den Anbietern bessere Chancen am Markt und ist sehr begehrt“, betont Roger Hackstock.

Die Einhaltung des Gütesiegels wird von einer unabhängigen Kommission überwacht, der auch ein gerichtlich beeideter Sachverständiger angehört. Die Prüfung der 11 Betriebe dauerte zwei Tage. Diese erhalten das Qualitätszeichen für drei Jahre, dann wird neuerlich geprüft. Das sind die 11 Solarwärme-Anbieter mit dem Austria Solar Gütesiegel:

BES BuildingEnergySolutions, Gasokol, GREENoneTEC, Hargassner, Harreither, Bosch, Buderus, SIKO, Sonnenkraft, Vaillant und Viessmann ausgezeichnet. Zusammen decken diese Unternehmen zwei Drittel des Marktes ab, was einen hohen Qualitätsstandard am österreichischen Solarwärme-Markt sichert.

