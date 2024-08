Allerdings birgt diese beliebte Heizform auch einige Gefahren: In seltenen Fällen kann bei der Lagerung der Pellets Kohlenmonoxid (CO) entstehen. Dabei handelt es sich um ein brennbares, giftiges, geschmack- und geruchloses Gas. Eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid kann zu starken Beschwerden, Bewusstlosigkeit, massiven gesundheitlichen Spätfolgen und im schlimmsten Fall zum Tod führen.



Erst kürzlich wurde die Feuerwehr im oberösterreichischen Wallern per Notruf zu einem Kohlenmonoxid-Alarm in einem Einfamilienhaus alarmiert. Hier hatte ein CO-Melder ausgelöst. Die Ursache konnte im Pelletslagerraum gefunden werden. Bei der luftdichten Lagerung von Pellets in geschlossenen Lagerräumen kann es zu hohen Konzentrationen von Kohlenmonoxid kommen. Dies gilt insbesondere für frisch produzierte Pellets bei hohem Füllstand.

