Im Rahmen des 24. Österreichischen Biomassetages am 8. November in Wieselburg überreichte der Geschäftsführer des Österreichischen Biomasse-Verbandes, Christoph Pfemeter, die Preise an alle ausgezeichneten Projekte.

Die Auswahl der Siegerprojekte aus rund 100 eingereichten Umsetzungen erfolgte durch eine Fachjury unter dem Vorsitz von Dr. Josef Rathbauer, BLT Wieselburg: „Dieser Preis beweist, dass Pelletszentralheizungen ihr Einsatzpotenzial noch lange nicht ausgeschöpft haben. Vor allem so kleine Kessel wie der Nano-PK können sich auch dort bewähren, wo nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht - also auch in Hausfluren, Nischen oder sogar in engen Maschinenräumen von Schiffen. Damit hebt sich der Nano-PK deutlich von wuchtigen Kellerheizungen ab“, freut sich auch Markus Hargassner, Geschäftsführer von Hargassner Heiztechnik, über die Verleihung des Holzenergiepreises.