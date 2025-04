Um eine reibungslose Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten zu ermöglichen, Bauprozesse effizienter zu gestalten und Gebäude energieeffizienter, nachhaltiger und sicherer zu machen, ist es wichtig, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu betrachten. Der Schlüssel dazu liegt im digitalen Bauen mit BIM (Building Information Modeling), der Methode, mit der Bauprojekte ganzheitlich, gewerkeübergreifend und integral geplant und gebaut werden. Das Seminarcenter Viega World gilt beispielsweise als Referenzprojekt für die Zukunft des Bauens und wurde konsequent mit BIM umgesetzt. Viega unterstützt seine Partner (m/w/d) mit einer Vielzahl an Seminaren und Beratungsleistungen dabei, BIM in der Praxis anzuwenden. Auch darüber kann man sich auf dem Viega-Messestand während der ISH in Halle 4.0 (Stand B20) informieren.

Wer an Schulungen bzw. Weiterbildungsmaßnahmen in Österreich 2025 denkt, wird nicht enttäuscht. Denn Viega führt im Seminarzentrum in Attersee 2025 eine Reihe interessanter Schulungen in den Bereichen Trinkwasser-Hygiene/ -Installation/ -Normung/ -Dimensionierung/ -Planung sowie Gas-Installation und Software (Planung, Heizlast-Berechnung, Rohrnetzplanung,…) durch – hier gibt es ein Übersicht dazu.



