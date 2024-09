Drei Bühnen lieferten täglich 18 Fachvorträge über den Kesseltausch und Biomasse. Im hauseigenen Kino der Energie World erreichte man Hausbauer und Sanierer, während die Landwirte sich für die land- und forstwirtschaftlichen Schwerpunkte in der Zelthalle interessierten – gleich neben der großen Ausstellung land- und forstwirtschaftlicher Geräte. Allein zehn Hacker mit insgesamt 6.500 PS häckselten bei den Führungen mit einem enormen Spektakel. Hausbauer entdeckten Innovationen wie die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe Airflow-M und thermische Vakuum-Flachkollektoren der Hargassner-Tochter „ThermoSolar“. Und natürlich die Holzheizungen in allen Leistungsklassen von Hargassner.

„Wir sind stolz auf unsere nachhaltige Heiztechnik, denn erneuerbare Energien und umweltschonende Heizungen sind notwendig für den Klimaschutz und die Schonung der natürlichen Ressourcen“, so Geschäftsführer Anton Hargassner.

Beim Rundgang durch die Produktionshallen erklärten Hargassner-Mitarbeiter in einem spannenden Schaubetrieb die verschiedenen Stationen wie eine der modernsten Blechbearbeitungen Europas. Ein großes Highlight für Oldtimer-Fans war ein Schlüter-Schlepper Super 2000 TVL. Für diesen Traktor reiste ein ganzer Fanclub sogar aus dem bayrischen Freising an.

Am Sonntag besuchte Oö. Landesrat Stefan Kaineder die Hausmesse und entdeckte auf seinem Rundgang unter anderem externe Containerheizungen und große Magno-Industrieheizkessel (die auch zu 100 % CO 2 -neutral arbeiten). Derartige Groß-Anlagen sieht man sonst nur in Heizräumen von Gewerbebetrieben oder in Nahwärmekraftwerken für ganze Orte.