An einer Längsseite des Spielfeldes installiert REHAU das Verteilsystem, an das die PE-Xa-Rohre angeschlossen werden. Das System arbeitet nach dem Tichelmann-Prinzip, das für einen gleichmäßigen Druckverlust über die gesamte Fläche sorgt und so zu einer ausgeglichenen Wärmeverteilung unter dem Rasen beiträgt. REHAU sorgt zudem für einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle und unterstützt bei der Planung.

Im Winter sorgt die Rasenheizung für Temperaturen von 1 bis 2 °C auf dem Rasen. Der frostfreie Boden bleibt wasserdurchlässig, so dass Regen in die Drainage unter dem Spielfeld abfließen kann. Beste Voraussetzungen also, um im Winter Spielzüge zu trainieren, die im Sommer Geschichte schreiben und zu unvergesslichen Toren führen.

