Das monatelange Koalitions-Wirrwarr in Österreich gefährdet mittlerweile Teile der Wirtschaft und die Klimaschutz-Bemühungen. Denn seit Jahresbeginn 2025 gibt es wegen des Förderstopps beim Heizungstausch in Österreich keine Neubestellungen von Pelletsheizungen, teilt der Branchenverband proPellets Austria in einer Aussendung mit. Und stützt sich damit u.a. auf einen Rundruf bei Herstellern von Pelletsheizungen und Installateurbetrieben. Vor rund einem Monat trommelten einige Branchenverbände in eine ähnliche Richtung und präsentierten auch Vorschläge, wie man trotz Budgetlochs für Wachstum sorgen könnte.

Die Folge der aktuellen Planungsunsicherheit für Industrie und Gewerbe: Unternehmen halten Investitionen zurück und zögern bei der Aufnahme von Mitarbeitenden. Auch die Installateur-Branche befürchtet wegen des Förderstopps den Verlust von 5.000 Arbeitsplätzen. proPellets Austria fordert daher von der nächsten Bundesregierung eine gesicherte und langfristige Weiterführung für den geförderten Heizungstausch.