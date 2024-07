„Mit dem neuen F&E-Zentrum in Frankfurt fokussieren wir uns auf die Entwicklung unterschiedlicher, auf die europäischen Klimabedingungen zugeschnittenen, Lösungen und bauen damit auch unsere weltweiten Bemühungen aus, maßgeblich zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung beizutragen. LG wird sein HVAC-Leadership in Europa, aber auch global weiter ausbauen”, so James Lee, Head of the Air Solution Business Unit bei LG.

Vor dem Hintergrund der weitreichenden EU-Energie- und Klimapolitik (REPower- und Green Deal-Plan der EU) liegt ein zentraler Fokus von LG darauf, signifikantes Wachstum in den kommenden Jahren zu erzielen.