SANHA ist ein führender Hersteller von Rohrleitungssystemen und Fittings für die Kälte-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des zu 100 Prozent in Familienbesitz befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik für die Trinkwasser-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation sowie für Sprinkler-, Kühl-, Kälte- und Solarthermieanlagen eingesetzt. Das Essener Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist in 50 Ländern aktiv.