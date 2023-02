In erster Linie sollte eine Trinkwasseranlage installiert werden, die die Waschräume und Toiletten in den Unterkünften sowie die Großküche der Wache versorgt. Es wurden rund sechs Kilometer NiroSan-Edelstahl-Leitungen mit Durchmessern von bis zu 108 mm verlegt.

Ein weiterer Projektteil war das leistungsfähige Druckluftsystem in der Wagenhalle. Für die Druckluft wurden NiroSan-Edelstahlrohre und Fittings mit Durchmessern von bis zu 76 mm verbaut. Damit können die Bremsanlagen der Feuerwehrfahrzeuge ständig unter Druck gehalten werden. Im Brandfall kann der damit gewonnene Zeitvorsprung entscheidend sein. Die Wagen in der Halle werden an das Druckluftsystem angeschlossen; die Kompressoren können bis zwölf Bar Druck aufbauen.

Die Edelstahlrohre werden übrigens von SANHA im eigenen Werk in Berlin gefertigt. Auf diese Weise kann eine gleichmäßig hohe Materialqualität gewährleistet werden.