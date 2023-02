Das Engagement führte dazu, dass bereits 2020 das Rohrleitungssystem SANHA-Press Gas aus Kupfer vom niederländischen Zertifizierungsinstitut KIWA geprüft und zertifiziert wurde. Es ist damit für den Wasserstofftransport innerhalb von Gebäuden zugelassen. Das umfangreiche Produktprogramm beinhaltet die Dimensionen 15 bis 54 mm. Damit lassen sich Projekte in so gut wie jeder gängigen Größenordnung realisieren.

Insbesondere im Industriebereich hat SANHA bereits verschiedene Referenzen rund um komplexe Wasserstoffinstallationen aufzuweisen. Hier sind unter anderem der Einsatz als Schweißgas und die Versorgung von Industrieöfen zu nennen.

Auch in den eigenen deutschen Werken in Berlin und Großharthau wird Wasserstoff für verschiedene Prozesse eingesetzt. Diese Expertise kann der Hersteller, der als „Hidden Champion“ gilt, ebenfalls in künftige Projekte einbringen.