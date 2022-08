Effiziente Technologie auf den Punkt gebracht – das steckt hinter dem Baukastensystem KSP to go. Mit diesem Meilenstein in der Entwicklung lassen sich kleinere Hallen schnell und einfach mit Deckenstrahlplatten ausstatten. Die Details zur effizienten Strahlungsheizung, von A wie Auslegung bis Z wie Zertifizierung, stehen im neuen Katalog.