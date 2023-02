KSP to go kombiniert effiziente Wärmeverteilung und optimale Beleuchtung zu einem höchst energiesparenden System. Wie einfach die Montage ist, zeigt das YouTube-Video: Die Materialien werden dargestellt und alle Arbeitsschritte vorgeführt, alles in weniger als zwei Minuten.

Die KSP to go-LED-App kann noch mehr: Animiert und dreidimensional drehbar sind alle Einzelkomponenten des Systems im Blick, die Montagereihenfolge wird szenisch dargestellt. So können Handwerker*innen beispielsweise auf der Baustelle rasch nachsehen, in welcher Reihenfolge die Montageschritte am besten zu erfolgen haben. Das Programm benötigt dabei nur 2,5 MB Speicherkapazität und funktioniert auch offline. Die App ist bereits dreisprachig (Deutsch, Englisch, Tschechisch) und steht kostenfrei im App Store für iPad oder iPhone sowie bei Google Play für Android-Mobilgeräte zur Verfügung.