Eine Komfortlösung für die Raumregelung enthält die Box 12. Sie besteht aus einem programmierbaren Raumthermostat und einem Sensor zur Ermittlung der Strahlungstemperatur. Für kleine Projekte und Anwendungen, die keine aufwendige Regelung benötigen, ist die Box 13 vorgesehen: ein einfaches elektronisches Thermostat mit Drehregler.

Mit diesen neuen Artikeln können Projekte einfacher umgesetzt werden, denn mit einer Bestellung werden alle in den Standardanwendungen benötigten Produkte aus einer Hand und in einer Lieferung bereitgestellt. Die Abwicklung erfolgt über den Großhandel, in der Regel innerhalb von wenigen Tagen.

