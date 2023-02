Zusätzlich hat RMBH die Montage der Leuchten an den Deckenstrahlplatten verbessert. Die Edelstahl-Montageclips werden zukünftig mit einer Bohrung an der Oberseite versehen. Dazu liefert das Unternehmen in jedem Set selbstbohrende Schrauben, um die Leuchten auch an schräg installierten Platten sicher fixieren zu können. Zudem werden die Sets um ca. 20 Prozent günstiger, da RMBH höhere Produktionsmengen realisieren kann. Die Preissenkung wurde bereits in der aktuellen Preisliste umgesetzt. Kunden, die derzeit noch die erste Generation erhalten, können so schon von den neuen Preisen profitieren.

KSP to go verbindet effiziente Wärmeverteilung durch die Deckenstrahlplatten und Beleuchtung zu einem energiesparenden System. Im Zusammenspiel lassen sich Energieeinsparungen von bis zu 60 Prozent erreichen. Zudem wird der CO2-Ausstoß reduziert. Die Lichtfarbe von 5.000 K (neutralweiß) bietet eine gute Helligkeit sowie Kontraste und durch die mattierte Abdeckung sind die Leuchten blendfrei.