Der Markt für Wärmepumpen ist in vielen Ländern heiß umkämpft. In Deutschland wird der Takt jetzt noch verschärft und um eine Facette reicher. Denn seit April/ Mai 2025 bietet IKEA in Deutschland neben „Billy“-Regalen, Sofas und Küchen auch Wallboxen für Elektrofahrzeuge, Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen an.

„Nachhaltiges Leben soll für die Vielen zugänglich sein“, sagt Jacqueline Polak von IKEA Deutschland. „Deshalb machen wir bei IKEA erneuerbare Energielösungen wie Wärmepumpen für die vielen Menschen erschwinglich.“

Wer sich in Deutschland für eine Wärmepumpe vom Möbelhaus entscheidet, kann mehrfach profitieren: Neben dem exklusiven Rabatt von 15 % für IKEA Family und IKEA Business Network Mitglieder bekommen Kunden (m/w/d) derzeit in Deutschland bis zu 70 % der Investitionskosten über staatliche Förderprogramme erstattet (Anm.d. Red.: In Österreich soll im Laufe des Jahres eine neue Heizungsförderung kommen)

IKEA Deutschland baut/ installiert die Wärmepumpen, PV-Anlagen, Wallboxen natürlich nicht selbst, sondern arbeitet hier mit Svea Solar Deutschland zusammen. Das in Köln/ D situierte Unternehmen arbeitet mit eigenen spezialisierten Installationsteams. „Wir freuen uns über einen neuen Meilenstein in unserer erfolgreichen Kooperation mit IKEA und darüber, mit IKEA die Energiewende im Zuhause der Menschen weiter voranzubringen,“ erklärt Taner Karacan, Geschäftsführer von Svea Solar Deutschland.

Die Luft-/ Wasser-Wärmepumpen von Svea Solar arbeiten mit dem Kältemittel R290 und warten mit der höchsten Energieeffizienzklasse (A+++) auf.

In Österreich hat IKEA zwar in einigen Filialen selbst große Wärmepumpen-Anlagen installiert, aber das Angebot für Kunden, Heizungslösungen im Möbelhaus erwerben zu können, gibt es hierzulande derzeit nicht.

Neu wäre diese Möglichkeit in Österreich nicht. Denn seit einigen Jahren gibt es z. B. beim Supermarkt-Diskonter Hofer in Österreich jährlich die Möglichkeit, Klimageräte zu ordern – bei diesen Geräten handelt es sich um Luft-/Luft-Wärmepumpen, die Kühlen, Heizen, Entfeuchten können (und durch Fachunternehmen installiert werden müssen).



News aus der Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!