Der Vorstandsvorsitzende der Vereinigung Österreichischer Heizungs- und Kesselindustrie (VÖK), Mag. Helmut Weinwurm, und die VÖK-Geschäftsführerin Dr. Elisabeth Berger meinen zur neuen Heizungsförderung: „Trotz der angespannten Budgetlage wird der Bund den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme weiterhin fördern. Dafür stehen jährlich 360 Mio. Euro zur Verfügung. Dies entspricht fast dem Budget der Jahre 2021 und 2022. Wir gehen davon aus, dass die Förderkriterien bis zum Spätsommer veröffentlicht werden, sodass mit der Planung von Projekten im September begonnen werden kann. Der Einbau und die Fördereinreichung sollte dann mit Beginn 2026 möglich sein. Damit könnte für alle Beteiligten bald wieder Planungssicherheit gegeben sein“.

Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes, erklärt: „Dieses Budget ist ein klares Bekenntnis für die Fortführung der dringend notwendigen Wärmewende und damit für Versorgungssicherheit sowie heimische Wertschöpfung. Es ist die richtige Entscheidung der Bundesregierung, in die Wärmewende zu investieren. Der Kesseltausch rechnet sich, da die Investitionen in kürzester Zeit über eine erhöhte Inlandswertschöpfung ins Budget zurückfließen. Der große Wermutstropfen ist der vom aktuellen Förderstopp ausgelöste Markteinbruch. Viele Unternehmen der Kesselindustrie und die Installateure stehen vor der Frage, ob sie MitarbeiterInnen entlassen sollen. Daher braucht es eine schnelle und pragmatische Übergangslösung“. Titschenbacher appelliert bzw. ergänzt: „Wir vertrauen hier auf den Klimaminister Norbert Totschnig und sein Team, die trotz des enormen Spardrucks den Ausstieg aus klimaschädlichen Erdöl- und Erdgasheizungen nicht aus den Augen verloren haben. Dies ist ein wichtiger Schritt zum Ziel der Klimaneutralität und zur Vermeidung von Milliarden an Strafzahlungen.“



