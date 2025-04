Die alte Gaskessel-Anlage im Tiergarten mit insgesamt 10 MW Leistung ist die größte noch aktive bei einem Wien Energie-Kunden. Sie wird im Zuge des Fernwärme-Anschlusses demontiert. Durch den Fernwärme-Anschluss werden pro Heizsaison dann etwa 800 Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart –das entspricht der CO 2 -Bindekraft von rund 60.000 Bäumen in einem intakten Wald.

Fernwärme wird bei Wien Energie noch etwa zur Hälfte mit gasbefeuerten Kraftwerken betrieben, im Vergleich zu einzelnen Gasheizungen entsteht dabei aber nur ein Bruchteil der CO 2 -Emissionen. In den hocheffizienten Anlagen wird zugleich auch Strom produziert. Bis 2040 wird Wien Energie in der Fernwärme gänzlich auf fossile Energieträger verzichten, verspricht die Wiener Stadtpolitik und das Unternehmen. Mehr als die Hälfte der Fernwärme-Produktion soll dann aus Tiefengeothermie und Großwärmepumpen kommen. Bei der Nutzung von Tiefengeothermie sind die Augen gespannt auf den Wiener Bezirk Donaustadt gerichtet: Derzeit wird im Stadtteil Aspern die erste Anlage dieser Art in Wien gebaut. Sie soll heißes Wasser aus etwa 3.000 Metern Tiefe fördern und die Wärmeenergie in die Fernwärme einspeisen (HLK berichtet hier). Die Nutzung von Wärmepumpen ist hingegen schon gut erprobt: Die größte Wärmepumpe im Portfolio von Wien Energie nutzt die Abwärme der Kläranlage ebswien und versorgt rund 56.000 Wiener Haushalte mit Heizung und Warmwasser (HLK berichtet hier).



