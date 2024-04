Patrick Labi: Die größten Herausforderungen, die das Team meistern durfte, war die technische Projektierung der Anlage, abgestimmt auf die Ausführungsstandards des Kunden. Von der Ausführungsseite her war sicherlich die Organisation des Transports mit 16 Sonder-LKW-Fahrten, sowie zahlreiche Standard-LKW-Fahrten von Frankreich nach Österreich.

Eine weitere, nicht alltägliche, Aufgabe war die Einbringung des Aufbaus und die Montage unter zur Hilfenahme von zwei 120 Tonnen Autokränen, um die bis zu 45 Tonnen schweren Komponenten zu verheben und zu positionieren. Spannend war auch das korrekte Ausrichten der Antriebseinheit zu den Apparaten sowie die passgenaue Montage mehrerer Tonnen schwerer Rohrteileile.

Die gesamte Projektumsetzung während der Covid-Pandemie mit einem durch einen Frachter blockierten Suez-Kanal, und den daraus folgenden Lieferschwierigkeiten, sowie dem Ukraine-Krieg mit der resultierenden Rekordinflation, stellten uns ebenfalls vor unvorhergesehene Erschwernissen, die wir zu meistern hatten.

Zudem gab es Spezial-Anforderungen des Kunden an die Ausführung der Anlage sowie an die Dokumentation.

Alles in allem war es tatsächlich eine spannende Erfahrung, die nicht alltäglich war.