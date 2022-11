“Last, but definitely not least” soll auch einer vernetzten Planung und Steuerung mit Building Information Modeling (BIM) entlang des Lebenszyklus von Bauwerken Sorge getragen werden. Die von fischer hier angebotenen Leistungen und Möglichkeiten für eine Unterstützung umfassen die smarten, digitalen Zwillinge der fischer Befestigungs- und Systemlösungen und BIM-Engineering-Dienstleistungen. Zum Angebot gehören BIM-to-Field- und Field-to-BIM-Services sowie intelligente und integrierte Monitoring-Lösungen. Somit optimieren fischer Leistungen die Planung, den Bau und den Betrieb von Bauwerken. Um den Kreis zu schließen – auf Basis von BIM-Daten bewegt sich beispielsweise der BauBot selbstständig auf der Baustelle, bohrt, reinigt die Bohrlöcher und setzt Befestigungsmittel. Den kompletten Montagevorgang arbeitet der Befestigungsroboter in einem Stück ab, indem Fortbewegung und Werkzeugwechsel automatisiert erfolgen. Selbstständig sucht er die jeweiligen Befestigungspunkte an der Decke, an der Wand und auf dem Boden. Der Einsatz einer Robotik Total Station (RTS) ermöglicht im Rahmen eines weiteren BIM-to-Field-Service die präzise Positionierung von Bohrungen oder vormontierten Bauteilen auf der Baustelle. Mit dem Field-to-BIM-Services lassen sich zudem Daten von der Baustelle aufnehmen und in das Gebäudedatenmodell überführen. Die Möglichkeiten umfassen die Bestandsaufnahme und Modellierung, inklusive Analyse und Verarbeitung der Punktwolke sowie As-Built-Dokumentation zur 3D-Darstellung der vorhandenen Struktur.

Die Innovationspakete greifen also ineinander und es scheint mehr ein Gesamtkonzept an Innovationen zu sein, welches das Unternehmen kürzlich präsentieren konnte.