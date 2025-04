Von 5. bis 7. März 2025 (von 9 bis 17 Uhr) öffnet die WEBUILD Energiesparmesse für Fachbesucher; ab Freitag 7. März (bis Sonntag 9. März) steht die Messe in Wels/ OÖ den Endkunden (m/w/d) zur Verfügung.

Der größte Aussteller zur heurigen WEBUILD Energiesparmesse und der einzige Großhändler wird HOLTER sein - der Sanitär- und Heizungsgroßhändler (mit Sitz in Wels) nutzt seinen Heimvorteil und wird auf den rund 600 m² Standfläche in Halle 20 (Stand C300) sein volles Repertoire präsentieren. Denn auch 15 Mitaussteller und über 20 Industriepartner sind am HOLTER-Stand mit dabei – sie alle präsentieren ein vielfältiges Produktsortiment sowie innovative Ideen für Bad & Haushalt, Wellness & Pool, Heizung, Klima, Energie & Haustechnik. Die Fachtage der WEBUILD, die von 5. bis 7. März 2025 stattfinden, stehen für HOLTER ganz im Zeichen des fachlichen Austauschs. „Wir unterstützen unsere Fachpartner dabei, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren, vereinfachen Arbeitsprozesse und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen“, erklärt Markus Steinbrecher, Geschäftsführer von HOLTER. Er und das Team von HOLTER laden alle Geschäftspartner:innen „herzlich ein“, den Messestand in Halle 20 zu besuchen. Zu sehen und zu erfahren gibt es viel.