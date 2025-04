Beim SHK-Trendpodium in der Halle 21 (Sektor C) werden während der SHK-Fachtage (5. – 7. März 2025) zur Energiesparmesse in Wels viele unterschiedliche Branchen-Themen von Unternehmen/ Organisationen/ Fachleuten behandelt.

Installateure, Kälte-Klimatechniker, Elektrotechniker, Planer & Co. können hier viel für den eigenen Vorteil erfahren; und das sehr zeitsparend.

Hier eine kleine (und NICHT vollzählige) Auswahl dessen, was die Fachprofis erwartet:

Kälte Nahwärme – Wärmepumpe in Wärmenetzen (Ing. Arne Komposch/ wp-plus – Netzwerk für Haustechnik)

We are Solar – Energie geladen in die Zukunft (Fronius)

Energiegemeinschaft für Alle! (DI Dr. Jürgen Meinhart/ Verein Energiepartnerschaft Österreich)

Innovative Solartechnik für Alle (DI Roger Hackstock/ GF Austria Solar)

Digitale TGA-Planungstools für nachhaltige Gebäude (Ing. Matthias Pirchmoser/ Grüner)

Chemiefreie Heizwasseraufbereitung (Florian Holzinger, EWO Wassertechnik)

Die Ausbildungsordnung neu für Installateure (BIM Ing. Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Installateure)

Aktuelle Entwicklungen in der Photovoltaik (DI Vera Imitzer, Bundesverband Photovoltaik Austria)

Fähigkeiten für Installateure in der Zukunft (Eberhard Herrmann/ HLK spricht darüber mit Installateur/ Kälte-Klimatechnik/ Berater Ing. Rene Kausl/ Kausl)

Digitalisierung im Handwerk, aber richtig (Podiumsdiskussion mit K. Paukovits, M. Holter, P. Lenhart, Michael Kowatschew)

easySPEED2 – das neue PV-Flachdach-Montagesystem (Reinhard Bolter, Alumero)

Die neue Trinkwasserverordnung (Ing. Michael Mattes jun.)

Neuerungen bei der F-Gase-Verordnung (Ing. Michael Mattes jun.)

Brennende Themen für das SHK-Handwerk aus Sicht des Handwerkers (DI Oliver Zobernig, HSH Installatöre)

Wie Trinkwasser in Gebäuden vital bleibt (Alois Mochart MSc., MHS)

EnergieGenie-Preisträger stellen ihre Produkt-Innovationen vor

Das gesamte Rahmenprogramm zur WEBUILD Energiesparmesse finden Sie hier.