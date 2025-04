Der 600 m² große HOLTER-Stand war an allen fünf Messetagen sehr gut besucht. HOLTER war mit einem Team von 181 Mitarbeitenden auf der WEBUILD Energiesparmesse 2025 vertreten, die den Fokus auf den direkten Austausch mit Kunden und Branchenexperten legten.

Insgesamt wurden laut Unternehmen rund 2.100 individuelle Fachgespräche und Beratungen von den HOLTERExperten (m/w/d) durchgeführt. Die gefragtesten Themen waren Heizungs- und Kühllösungen, innovative Sanitärtechnik sowie effiziente und nachhaltige Energienutzung.

Aktuell sind noch fast 90.000 Förderanträge für einen Heizungstausch in Österreich offen. Viele nutzten deshalb die WEBUILD Energiesparmesse 2025, um sich einen umfassenden Überblick zu den verschiedenen Produkten am Markt zu verschaffen.

HOLTER konnte auch einige prominente Besucher auf dem Messestand begrüßen: Auch Oberösterreichs Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, Bürgermeister Dr. Andreas Rabl und Messepräsident Dr. Peter Franzmayr informierten sich am HOLTER-Stand über die neuesten Innovationen.



