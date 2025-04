Das Umfeld, in der sich die österreichische Wirtschaft und Bevölkerung momentan befindet (Investitionszurückhaltung, Unklarheit bei Förderungen, schleppende Baukonjunktur, Unklarheiten, …) ging nicht spurlos an der WEBUILD Energiesparmesse 2025 vorbei. Der Messe Wels gelang es zwar, einige Hersteller, die der heurigen Messe-Ausgabe vorsichtshalber fernblieben, durch andere, neue Aussteller zu kompensieren. Und bemühte sich durch verschiedene Aktionen redlich, um den Messebesuch attraktiv zu gestalten. Letztendlich konnte das Besucherplus des Vorjahres aber nicht gehalten werden.

Waren es im Vorjahr 81.740 Besucher (m/w/d), die man in Wels zur WEBUILD Energiesparmesse zählen konnte, waren es an den fünf Messetagen heuer 72.748 Besucher (m/w/d).

Der erste Fachbesuchertag am Mittwoch (05. März 2025) war weniger gut besucht als im Vorjahr. Der zweite Fachbesuchertag war da deutlich besser und viel stärker frequentiert.

In Summe wurde der Stellenwert der WEBUILD Energiesparmesse als wichtigster (und einzig verbliebener) Branchentreffpunkt Österreichs aber erfreulicherweise bestätigt. Und nicht nur das – man konnte auch sehr viele positive Stimmungen und Meinungen (bei Ausstellern wie Besuchern) wahrnehmen.