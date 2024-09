Infolge der Hochwasser-Katastrophe in Teilen Österreichs unterstützen auch einige Heizungstechnikunternehmen mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie die HLK recherchierte (kein Anspruch auf Vollständigkeit).

bösch (heizbösch) bietet vom Hochwasser betroffenen Kunden eine kostenfreie 30-minütige Schadensbesichtigung, inklusive Fahrt- und Einsatzpauschale. Sollte man sich für ein neues Heizsystem von bösch entscheiden, gibt es im Zuge des Cash Back-Angebots 500 Euro für den Austausch von Öl- und Gasgeräten bzw. 1.000 Euro für Biomasse- und Wärmepumpen-Neuanlagen.

ELCO Austria bietet Hochwasser-Betroffenen einen Gutschein in der Höhe von 500,- bzw. 1.000,- Euro beim Kauf eines neuen Heizsystems.

Für nachweisliche Hochwasser-Härtefälle, bei denen die Versicherungsdeckung nicht ausreicht, beteiligt sich Guntamatic mit bis zu - 50% an den verbleibenden Teile- und Dienstleistungskosten.

Die Firma Hargassner gewährt allen Hochwassergeschädigten neben Spezialrabatten für Ersatzteile und Servicetechnikereinsätzen einen Sondernachlass von 500 Euro beim Kauf einer neuen Hargassner Biomasseheizung.

Vaillant bietet Hochwasser-Betroffenen mehrere Möglichkeiten. Das Unternehmen verdoppelte seinen Cashback Bonus bei einer Neugeräteinstallation (400 bis 800 Euro, je nach Gerätetyp). Außerdem bietet der Vaillant Kundendienst für einen Pauschalbetrag von 150 Euro eine Vor-Ort-Inspektion inkl. Kostenvoranschlag für eine mögliche Reparatur oder eine Gerätetausch-Beratung durch einen Techniker. Zusätzlich wird ein Cashback Gutschein übergeben. Außerdem gibt es bei Reparatur 30 % Sonderrabatt auf Ersatzteile.

Es ist zwar kein Hochwasser-, sondern ein Geburtstags-Rabatt, aber ersparen kann man sich trotzdem einiges - Daikin bietet auf einige Altherma Wärmepumpen-Sets einen 10 %-Rabatt an (Kauf bis 31.12.2024).