Im Gegensatz zu den zapfhahnbasierten Systemtrennern werden die Nachfüllkombinationen von Resideo als dauerhafte Verbindung zur Heizungsanlage in die Rohrleitung installiert. So ermöglichen sie ein einfaches und schnelles Be- und Nachfüllen ohne zusätzlichen Lufteintrag, wie er durch die Montage und Demontage von Füllschläuchen entstehen kann. Die Nachfüllkombinationen NK295C (für Flüssigkeitskategorie 3) und der NK300S (für Flüssigkeitskategorie 4) vereinen den vorgeschriebenen Systemtrenner für den Trinkwasserschutz mit einem Druckminderer und zwei Absperrkugelhähnen in einem Kompaktgerät. Der Zusatznutzen: Der eingebaute Druckminderer sorgt für gleichbleibenden Anlagendruck.