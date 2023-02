KWB, ein Hersteller von modernen Biomasseheizungen, entwickelte sich in den letzten Jahren hin zum Gesamtlösungsanbieter für Wärme und Strom fürs Zuhause. Dies stellte KWB bei der Hausmesse am 28. Jänner am Stammsitz in St. Margarethen an der Raab unter Beweis. Demnach konnten die rund 1.000 interessierten Besucher:innen die vielfältigen Energielösungen ausgehend von hochtechnologischen Biomasseheizungen über Solar und Photovoltaik bis hin zu Speichertechnologien kennenlernen. Ein Höhepunkt war die Präsentation des neuen, innovativen Energiemanagementsystems KWB ComfortEnergy. Das softwarebasierte, selbstlernende System ermöglicht die Bündelung und effiziente Steuerung sämtlicher im Haus verbauter Energiesysteme. Dadurch wird die Verwendung kostenloser Sonnenenergie maximiert und der Anteil zugekaufter Energiequellen minimiert.

KWB Geschäftsführer Helmut Matschnig erklärte: