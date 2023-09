Das GEG ist zwar nun in Deutschland beschlossen, aber jetzt geht es erst richtig los. Das neue Gesetz sieht vor, dass Kommunen ihre Wärmeversorgung (in einem wohl langjährigen Prozess) erfassen und planen müssen, bevor die Vorgaben des GEG greifen. Das könnte noch „lustig“ werden. Wenn tausende Bürger nun z. B. auf einmal von ihrem Bürgermeister wissen möchten, wann und ob denn eine Fernwärmeleitung vor dem Haus kommen könnte und um baldige Antwort bitten.

„Grundsätzlich macht es Sinn, dass sich die Kommunen einen Überblick über ihre Wärmeversorgungsoptionen verschaffen. Allerdings darf es bei einem Durchschnittsalter von über 17 Jahren bei den Heizungen nicht dazu führen, dass die dringend notwendige Modernisierungsdynamik abnimmt, weil irgendwann vielleicht ein Anschluss an ein Wärmenetz möglich sein könnte“, so Markus Staudt.

Was auch noch nicht hundertprozentig klar ist, sind die künftigen Förderbedingungen. Diese müss(t)en zuverlässig und ausreichend ausgestattet sein und alle technologischen Lösungen einbeziehen, die das GEG ermöglicht.

Zudem fordert der BDH, dass Effizienztechnologien wie energieeffiziente Heizungs- und Umwälzpumpen, Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sowie dezentrale Kraftwärmekopplung schnellstmöglich im GEG Berücksichtigung finden.