Am 05. Oktober 2023 einigten sich die Verhandlungsführer (m/w/d) von EU-Parlament und EU-Rat bei der Novellierung der F-Gase-Verordnung (die Kältemittel betrifft) auf einen Kompromiss – die HLK berichtete.

Damit wurden essenzielle und wichtige Änderungen für die Klima-, Kälte- und Wärmepumpen-Branche in punkto Kältemittel, die Millionen von Anlagen-Betreibern sowie für alle Hersteller und Ausführenden in Europa eingeläutet.

Mit 457 Ja-Stimmen, 92 Nein-Stimmen und 32 Enthaltungen billigten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments am 16. Jänner 2024 eine mit dem EU-Rat erzielte Einigung zur Reduzierung der Emissionen von fluorierten Gasen (F-Gase). Der Text (in den Sie sich hier zum Teil einlesen können) sieht einen vollständigen Ausstieg aus den teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) bis 2050 vor, einschließlich eines Zeitplans zur Reduzierung der EU-Verbrauchsquote zwischen 2024 und 2049. Zusätzlich werden strikte Vorgaben eingeführt, die den Verkauf von Produkten, die F-Gase enthalten, in der EU verbieten. Ferner werden konkrete Fristen für den Ausstieg aus der Nutzung von F-Gasen in jenen Branchen festgesetzt, in denen eine Umstellung auf Alternativen technologisch und wirtschaftlich machbar ist, wie z. B. bei Haushaltskühlgeräten, Klimaanlagen und Wärmepumpen.

Dass der Anteil der F-Gase an den gesamten Treibhausgas-Emissionen in Österreich seit Jahren abnimmt, wie auch die im Jänner 2024 veröffentlichten Zahlen des Umweltbundesamtes (für 2022) bestätigen, sei an dieser Stelle angemerkt.