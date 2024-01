Für die Bereiche Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft zeigt die Treibhausgas(THG)-Bilanz 2022 eine Reduktion der Emissionen (im Vergleich zu 2021). Im Verkehrssektor sind die Emissionen um 4,6 % gesunken (2022: THG-Emissionen von ca. 20,6 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent).

Im Sektor Gebäude gab es einen Rückgang der THG-Emissionen um rund 16,8 % (2022: ca. 7,4 Mio. Tonnen an CO 2 -Äquivalent). Dies ist laut Umweltbundesamt auch auf die geringe Anzahl von Heizgradtagen, die Preisentwicklung auf dem Energiemarkt und die stark gestiegenen Umstellungen auf klimafreundliche Heizungen zurückzuführen.

Rückgänge waren auch im Sektor Landwirtschaft (-0,9 %; 2022: ca. 8,2 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent) und der Abfallwirtschaft (-3,4 %; 2022: ca. 2,2 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent) zu verzeichnen.

Bei den F-Gasen (-1,1 %; 2022: rund 1,8 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent) setzte sich der abnehmende Trend der letzten Jahre auch 2022 fort.

Einzig im Sektor Energie und Industrie (ohne Emissionshandelsbereich) sind 2022 die THG-Emissionen um 3,6 % bzw. 0,2 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent (im Vergleich zu 2021) gestiegen.

Insgesamt ergibt sich für die Emissionen außerhalb des europäischen Emissionshandels (Non-ETS-Bereich) eine Reduktion um circa 5,0 % bzw. rund 2,4 Mio. Tonnen. Der Zielwert im Non-ETS-Bereich (47,4 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalent für das Jahr 2022) wurde um 1,2 Mio. Tonnen unterschritten.