Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen die Projekte in Europa angesiedelt sein und zwischen dem 1. Jänner 2023 und dem 31. Dezember 2024 abgeschlossen worden sein. Die Frist für die Einreichung ist der 28. März 2025, über das Online-Formular beim Panasonic PRO Club (Bereich nur für Fachleute in der Heizungs- und Klimabranche). Die Gewinner werden im Sommer 2025 bekannt gegeben.

Die Teilnahme an den PRO Awards ist kostenlos und steht allen Projekten offen, bei denen Klima-, Heizungs-, Kühl- und/oder Kälteanlagen von Panasonic zum Einsatz kommen und zu einer der oben genannten Kategorien passen. Pro Projekt darf nur ein Beitrag eingereicht werden, mit der Erlaubnis aller Hauptbeteiligten.

Die Gewinner werden von einer Jury aus Experten von Panasonic und Marta San Román, Generaldirektorin des AFEC und Mitglied des Vorstands des Europäischen Wärmepumpenverbands (EHPA), ausgewählt.

Jeder qualifizierte Teilnehmer erhält einen tragbaren nanoe X-Generator.

Die Gewinner werden zu einer Reise in die Tschechische Republik eingeladen, wo auch die Preisverleihung stattfinden wird. In der kürzlich erweiterten Fabrik von Panasonic in Pilsen haben die Gewinner die Möglichkeit, den Herstellungsprozess der Aquarea-Wärmepumpen aus erster Hand zu erleben.



