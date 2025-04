Was von der Politik bisher kaum wahrgenommen und kommuniziert wird - in Europa gibt es grünen Diesel zum Tanken (damit ist NICHT Bio-Diesel gemeint). Nutzer von Diesel-Fahrzeugen können so ganz leicht einen großen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten – man tankt einfach HVO 100. Mit Hydrotreated Vegetable Oils (HVO) in 100 %-iger Reinform können die bilanziellen CO 2 -Emissionen des Diesel-Fahrzeuges um bis zu 90 % gesenkt werden! Auch der Rußausstoß wird vermindert.

HLK berichtete schon mehrfach über HVO.

Im EWO-Magazin „Unsere Wärme“ 4-2024 (Seite 18) berichtet ein Manager über das erste Heizöl mit erneuerbarer HVO-Komponente des heimischen OMV-Konzerns: ECO10. Bei dem in Österreich entwickelten Produkt handelt es sich um Heizöl extra leicht, dem 10 % HVO beigemischt wird. Damit können nun auch in Österreich Ölheizungen klimafreundlicher betrieben werden.



