Als Advansor 2006 gegründet wurde, war die CO 2 -Technologie äußerst komplex. Das war der Startschuss für ein innovatives, bahnbrechendes Wachstumsprojekt des Unternehmens.

Mittlerweile hat Advansor als marktführender OEM Herrsteller bereits CO 2 -Kälteanlagen für Supermärkte und Industriekunden auf der ganzen Welt verbaut. Der Firmensitz von Advansor liegt in Dänemark. Das Unternehmen hat Kunden in mehr als 30 Ländern und setzt sich aus mehr als 250 Mitarbeiter aus 20 Nationen zusammen.