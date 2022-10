In seinem Vortrag gab er Einblicke, welche Maßnahmen in der Steiermark konkret gesetzt werden, um der Energieproblematik den Kampf anzusagen und den Umweltschutz voranzutreiben. So ist es unabdingbar, in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Rohstoff- und Energieabhängigkeit zu verringern. Außerdem erläuterte er, dass auch Veränderungen im privaten Bereich stattfinden müssen. Die gesamte Gesellschaft müsse - so Seitinger - der Wahrheit ins Auge blicken, gewisse Gewohnheiten überdenken und aus den derzeitigen Krisen lernen. Denn nur im Schulterschluss könne man sich nachhaltig und zukunftsorientiert aufstellen.