Ein Präzedenzfall für die Möglichkeiten in der Heiztechnik

Für weitere Beratungen wandte sich der Hotelbetreiber an den Heizungsspezialisten Michael Dahlen, Inhaber der Dahlen Haustechnik. Gemeinsam mit dem Großhändler Richter+Frenzel und den Vertriebsingenieuren von Panasonic entwickelte Michael Dahlen ein Heizkonzept basierend auf den für die Sanierung besonders geeigneten Panasonic Wärmepumpen mit T-CAP-Technologie, mit denen er bisher äußerst gute Erfahrungen gemacht hat



Die Technik der Luft/Wasser-Wärmepumpen der T-CAP-Baureihe erlaubt es mit Vorlauftemperaturen von bis zu 60 Grad Celsius in die Jahre gekommene Öl- oder Gas-Heizungen in Bestandsgebäuden problemlos zu ersetzen. Überdies bietet sich neben der Heizung und Warmwasserbereitung die Möglichkeit an heißen Sommertagen über eine Flächenheizung zu kühlen. Alles im Sinne der Energiewende also und man darf wohl behaupten: ein Paradebeispiel wie sich eine Synergie von Geschichte und Zukunftsgeist gebäudetechnisch durch moderne Heiztechnik realisieren lässt.

Der T-CAP-Baureihe kommt außerdem der Vorteil zu, im Betrieb extrem leise zu sein - gerade einmal 55 dB. In einem historischen Bestand, bei dem die Schallschutzbedingungen ohnehin nicht gut ausfallen, eine elegante Lösung, die auch der Nutzung im Sinne eines Hotels zugute kommt. Dies wird technisch möglich, insofern ein äußerst laufruhiger Verdichter mit Geräusch absorbierenden Materialien schallisoliert ist und dreiblättrige Ventilatoren verbaut sind.

Durch eine intelligente Konstruktion des Kältekreises können diese T-CAP-Wärmepumpen die Heizleistung auch dann noch ausschließlich über den Wärmepumpenprozess erbringen, wenn die Wettbewerber schon mit dem Elektroheizstab nachheizen müssen. Bis zu einer Außentemperatur von -20 Grad arbeiten die Geräte nahezu ohne Leistungsabfall. Das schafft ausreichend Reserven für die optimale Auslegung der Wärmepumpenanlage auf den tatsächlichen Leistungsbedarf am Auslegungspunkt.