Frauenthal überzeugt mit einigen neuen Apps fürs Smartphone: mySHT mobil, ÖAG mobil, konti mobil und EMAT mobil. Michael Hoffmann, in der Frauenthal Handel Gruppe seit Februar zuständig für Digitales, hat zusammen mit seinem Team mit Hochdruck an smarten Lösungen gearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Einiges, wie beispielsweise die Arbeiten an der digitalen Basis, das programmiertechnische Frauenthal-Fundament sozusagen, arbeitet im Verborgenen für Kunden, dafür haben die neuen Apps der Vertriebsorganisationen aber umso mehr Strahlkraft.