thermondo ist nicht nur der größte Heizungsinstallateur Deutschlands, sondern auch Vorreiter in der Integration von Wärmepumpen und Photovoltaik. Sein Angebot an erneuerbaren Energien erweitert das Unternehmen durch die Übernahme von PV-Installateur Febesol (im Juni 2024). Damit wuchs die thermondo-Gruppe auf fast 1.000 Mitarbeitende und über 46.000 Kunden (m/w/d) an.

Das Unternehmen steht für schnelle/ zuverlässige Heizungswechsel, hat sich auf Wärmepumpen spezialisiert und seit seiner Gründung große Beiträge zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen geleistet.

Im Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler erklärt Hannes Beer, Head of Quality bei thermondo, wie sich digitale Tools und persönlicher Beratung vereinen lassen.

Was das hauseigene Energiemanagementsystem leistet und warum Arbeitsteilung für die Branche so wichtig ist, verrät Hannes Beer ebenfalls im Interview.

Der Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler und Hannes Beer ist auf verschiedenen Kanälen anzuhören (ca. 24 Min.): Spotify, Apple Podcast, Podigee.