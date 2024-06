Die im Bereich Dämmstoffe und Gebäudehülle tätige swisspor Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz ist auf Einkaufstour. Das Unternehmen im Familienbesitz kaufte im 1. Quartal 2024 Creaton. Jetzt wurde eine weitere Übernahme bekannt: Mit dem Unternehmenskauf der herotec GmbH und der Electrical Heating Concepts GmbH (EHC) integriert die swisspor Gruppe die Expertise der Spezialisten für Flächenheizung aus Ahlen in Westfalen/ D.

herotec und EHC handeln vorläufig selbstständig und können so das jeweilige Potenzial weiter vorantreiben. Die Mitarbeitenden werden übernommen; der Standort Ahlen/ D soll ausgebaut werden.

Thomas Heuser, Geschäftsführer von herotec und EHC erklärt: „Diese Übernahme ermöglicht eine stärkere Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen und eröffnet gleichzeitig Zugang zu neuen Technologien und Märkten. Diese Schritte sind notwendig, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und die Zukunft unserer Firma zu sichern. Alle Parteien freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.“

Die swisspor Gruppe ist führende Entwicklerin, Herstellerin und Anbieterin von Produkten und Systemen für energieeffiziente Gebäudehüllen und Dämmstofflösungen (hat auch Abdichtungen, Tonprodukte, Faserzement für Fassaden- und Dachanwendungen, Brandschutzprodukte im Programm).

Mit den beiden im Flächenheizungsbereich tätigen, deutschen Unternehmen erweitert die swisspor Gruppe ihre Lösungs- und Produkt-Kompetenz.