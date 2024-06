Die MTF Marken-Distributions GmbH vertreibt seit sieben bzw. 20 Jahren Wärmepumpen und Klimasysteme für Samsung und ist in Deutschland sogar exklusiver Distributionspartner. In Österreich ist MTF mit einem Tochterunternehmen in Graz tätig, arbeitet auf der Klimaseite mit den Kälteanlagenbauern zusammen und im Bereich der Wärmepumpen auch mit Installateuren (über die GC-Gruppe Österreich) bzw. bei größeren Projekten mit Anlagenbauern.

Ing. Klaus Gschiel, einer der beiden Geschäftsführer von MTF Samsung Austria, war auch einige Jahre in der Wärmepumpen-Entwicklung tätig. Als Distributionspartner ist MTF im bilateralen Austausch mit dem koreanischen Technologieriesen Samsung und dient als Schnittstelle zu den Anforderungen des europäischen Klimaanlagen- und Wärmepumpen-Marktes.

Im InstallateurTV Podcast spricht Ing. Klaus Gschiel über den Wärmepumpen-Markt, den zögerlichen Zuspruch zur Förderung in Österreich, den neuen Wärmepumpen-Service und die F-Gase-Verordnung der EU. Seiner Einschätzung nach, wird sich das, was man in der Automobilindustrie sehen konnte, dass nämlich asiatische Hersteller qualitativ und quantitativ massiv zulegten, auch im Wärmepumpen-Bereich fortsetzen.

Der Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler und Klaus Gschiel ist auf verschiedenen Kanälen anzuhören (ca. 27 Min.): Spotify, Apple Podcast, Podigee.