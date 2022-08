Daher bringe man sein naturschutzfachliches Know-how über das geforderte Maß hinaus in die Windparkerweiterung ein, unterstreicht Schöppl. So werden im Projektgebiet für seltene Amphibien wie den Bergmolch neue Amphibiengewässer angelegt, gefährdete Reptilien wie die Bergeidechse finden in Zukunft in eigens angelegten Stein- und Asthaufen Unterschlupf. Auf einem Gebiet von rund 18 Hektar verbessern die Bundesforste den Lebensraum von Birk- und Auerwild. Balzplätze werden freigeschnitten und Korridore zur Vernetzung der einzelnen Vogel-Habitate geschaffen. Darüber hinaus wird der ökologisch wertvolle Moor-Fichtenwald am Schwarzriegel durch einen neu errichteten Holzzaun in traditioneller Bauweise geschützt.



In den Bergwäldern auf der Pretul werden weitere bis zu zwei Hektar große Altholzinseln ausgewiesen und gänzlich der Natur und ihren Bewohnern überlassen. Für einen bunten und klimafitten Wald der Zukunft forsten die Bundesforste mit regional typischen Gehölzen wie Weiß-Tanne, Berg-Ahorn und Eberesche auf – in Summe werden rund 1.500 Jungbäume gepflanzt. Die Planung und Umsetzung aller ökologischen Begleitmaßnahmen erfolgt in enger Abstimmung mit der Umweltbauaufsicht und dem Land Steiermark.