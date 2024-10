Verschiedene Studien kommen zum Ergebnis, dass Rechenzentren derzeit für ca. 2 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen verantwortlich sind und dass ihr Anteil am weltweiten Stromverbrauch bis 2030 auf rund 8 Prozent ansteigen wird. Die Minimierung des CO 2 -Fußabdrucks zählt dabei zu den wichtigsten Prioritäten in der Rechenzentrumsbranche.

Angetrieben von diesen Megatrends in der Digitalisierung und Nachhaltigkeit erwartet Wieland ein starkes Wachstum bei Rohrbündel-Wärmeübertragern und Elektronikkühlgeräten. Haupttreiber sind der stark steigende Bedarf an leistungsfähigem Equipment zur Kühlung von Rechenzentren und die zunehmende Leistungsdichte der Elektronik, für die modernste Technologien zur Wärmeabfuhr benötigt wird. Das breite Produktportfolio und die Kompetenz von Onda in der Herstellung von Hochleistungswärmeübertragern für industrielle Wärmepumpen gepaart mit Wielands Innovationsführerschaft in der Wärmeübertragertechnologie (z. B. bei Sprühverdampfern oder Verdampfern) bietet großes Potenzial, um die Kühlung von Rechenzentren weiter zu optimieren.

Durch den Zusammenschluss mit Onda erwartet Wieland, noch zukunftsfähigere Lösungen anbieten zu können, durch die die Kunden ihre ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele erreichen können. „Rechenzentren, die mit Technologie von Wieland betrieben werden, benötigen wesentlich weniger Platz und Material als vergleichbare Lösungen. Auch der CO2-Ausstoß dieser Rechenzentren ist deutlich geringer, da bis zu 70 Prozent Kältemittel in den Kühlgeräten eingespart werden“, betont Ivan Di Stefano, Präsident der Business Unit Thermal Solutions der Wieland Gruppe.