Warum der neue Geschäftsführer unbedingt bei der Messe des Großhändlers im Jänner 2024 dabei sein wollte?

„Ich möchte die Gelegenheit der Frauenthal-EXPO unbedingt nutzen, weil Wieland Moellersdorf ein tolles, neues Produkt im Programm hat. Dieses neue Produkt heißt cuprolife. Dabei handelt es sich um ein Kupferrohr-System für die Haustechnik-Installation, das zu 100 Prozent aus recyceltem Material besteht. Mit cuprolife möchten wir die Haustechnik sowie das Bauwesen im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft voranbringen. Durch cuprolife wird unnötiger Ressourcenverbrauch vermieden, es ist gut für die Umwelt, und bringt einen deutlichen Mehrwert. Kupfer hält sehr lange und hat gegenüber anderen Rohr-Materialien den Vorteil, dass es auch sehr gut recycelt werden kann. Wer mehr wissen will: Wir freuen uns auf den offenen Austausch bzw. Kontakt und laden alle zum Besuch unseres Ausstellungsstandes während der Frauenthal-EXPO in Wien ein“, so Oswald Buxbaum gegenüber der HLK.

Dass Wieland Moellersdorf noch viele andere Kupferrohr-Systeme für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke im Programm führt (Trinkwasser-/ Heizungs-/ Solar-/ Geothermie-/ Klima-Kältetechnik-/ Medizin-Anwendungen) sei der Form halber auch erwähnt.

Wer noch kein Ticket für die Frauenthal EXPO (24. bis 26. Jänner 2024 in der Messe Wien) hat – hier geht es zur Anmeldung.