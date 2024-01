Die Halle in der Messe Wien für die Frauenthal EXPO 2024 war im Oktober 2023 mit 155 Ausstellern ausgebucht – was haben Sie getan, dass das so scheinbar reibungslos geklappt hat?

Just: Es gab leichte Nachjustierungen. Im Moment stehen wir bei 158 Ausstellern. Zu Ihrer Frage: Es ist ja nicht unsere erste Messe, sondern die vierte Auflage der Frauenthal EXPO – wir konnten also schon auf eine gewisse Routine zurückgreifen.

Bei der Erstausgabe war es sicher am Schwierigsten alle von der Teilnahme zu überzeugen.

Aufgrund der Teuerungen und der momentanen wirtschaftlichen Lage, auch mit Blick auf das nächste Jahr, dachten einige, dass es 2024 schwieriger werden könnte. Aber das war erfreulicherweise überhaupt nicht der Fall. Weil die Frauenthal EXPO eine andere Art der Messe darstellt, deren Konzept als reine B2B-Veranstaltung für sich spricht. Die einzige Herausforderung bestand darin, dass jeder Aussteller das bekommt, was er für sich wünschte. Und auch das ist uns dieses Mal wieder ganz gut gelungen, wie ich meine.

Warum sollten sich Fachleute Ihrer Meinung nach Zeit für die Frauenthal EXPO nehmen – die sind ja großteils ohnehin mit Aufträgen gut ausgelastet?

Just: Einerseits spricht der frühe Zeitpunkt – 24. bis 26. Jänner 2024 – dafür. Am Anfang des Jahres ist es für die meisten Partnerunternehmen terminlich einfacher. Das war beim letzten Mal ja leider nicht der Fall – aber selbst im September war der Zuspruch sehr gut und hoch.

Andererseits spricht für die Frauenthal EXPO, dass man sehr kompakt, in einer Halle, die gesamte Haustechnik- und Elektro-Branche versammelt findet. Man hat – auch im Vergleich zu anderen Messen – alle österreichischen Ansprechpartner vor Ort. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum der Zuspruch zur Frauenthal EXPO so hoch ist – nicht nur von der Kunden-, sondern auch von der Hersteller-Seite. Als reine B2B-Veranstaltung treffen hier ausschließlich Fachleute aufeinander. Und es ist eine All-inklusive-Veranstaltung – man braucht sich um das Rundherum keine Gedanken machen: Vom Essen, Trinken, über Parkplatz, Transport bis zur Standparty am Donnerstag, 25. Jänner 2024, ist alles organisiert.